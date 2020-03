Met veel strijd en weinig goed voetbal zat er voor de nummers twee en drie van de ranglijst niet veel meer in dan gelijkspel. Waar ’t Harde in de wedstrijd het beter veldspel had, kon WZC buigen op meer aanvallende dreiging.

WZC nam in de wedstrijd al vroeg de leiding na een dekkingsfout in het hart van de defensie van S.V. ’t Harde. Spits Balavac kon doorlopen op Henry Schipper en trof eenvoudig doel, 0-1. ’t Harde probeerde voor rust de schade te repareren, maar het ontbrak de ploeg aan stootkracht.

Kort na rust viel de gelijkmaker. Goed doorzetten over de rechterkant van Hielke van Schooten leidde tot een afgemeten voorzet, die binnen gekopt werd door Lawrence Visch.

WZC leek met tien man te komen staan, nadat middenvelder Kisa na een grove overtreding op Bram van de Worp zijn tweede gele kaart had moeten krijgen. Hetgeen wel, terecht, gebeurde aan de andere kant, toen Sam van Norel aan de noodrem moest trekken om de ontstapte Keijl te stoppen.

In het restant van de tien tegen elf situatie kreeg WZC nog enkele mogelijkheden om de zege binnen te harken, maar echt dichtbij een treffer kwam de ploeg niet. Door het verlies van ’s Heerenbroek komen beide ploegen een puntje dichterbij op de koploper.

’t Harde vervolgt de competitie zaterdag tegen Reaal Dronten. De wedstrijd op sportpark de Munten vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Blokker.