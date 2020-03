In mei staat de A. Vogelloop op het programma van de Business Club N.V. Met 300 deelnemers tijdens de eerste Pinksterloop van 2019 was er een geslaagde loop. Nu pakt de club door en worden er nieuwe elementen aan de loop toegevoegd. Zo heeft A. Vogel heeft haar naam als sponsor aan de loop verbonden.

Patrick Visch van de Business Club verteld: “De eerste loop in 2019 was een mooie test voor ons. We zagen genoeg punten voor doorontwikkeling. Zo komt er een bedrijvenwedstrijd en ook zal er met elektronische tijdswaarneming gewerkt worden. Het is weer mogelijk 5 of 10 kilometer hard te lopen door de prachtige omgeving rond de A. Vogeltuinen.”

Hermine van ’t Hul van Loopgroep Elburg vult aan: “De loop van afgelopen jaar heeft veel positieve reacties opgeleverd. Door de samenwerking van de Atletiekvereniging de Gemzen en de Business Club N.V. pakte dit goed uit.” De samenwerking zorgde er voor dat er onder de 300 deelnemers veel Gemzen vertegenwoordigd waren.

“Dit jaar organiseren we de wedstrijd daarom graag nog eens. En nadat we hierover met A. Vogel in contact zijn gekomen mochten we hun naam aan de loop verbinden. Daar zijn we erg blij mee.” zegt Visch.

Bedrijvenwedstrijd

Het kan bijna niet ontbreken wanneer de Business Club N.V. een wedstrijd organiseert. Een bedrijvenloop waarbij er voor de ondernemers een mooie rol is weggelegd. Visch: “Het lijkt ons een mooie doorontwikkeling van het evenement. Het geeft iets extra’s wanneer bedrijven hun medewerkers mee kunnen laten lopen.”

Hardlopers én bedrijven die mee willen doen aan de A. Vogelloop kunnen zich bij de Business Club N.V. of Atletiekvereniging De Gemzen aanmelden voor deelname.

Op zaterdag 30 mei zal de wedstrijd worden gehouden in de A. Vogeltuinen in ’t Harde. De eerste deelnemers starten om 11.00 uur.