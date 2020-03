Na twee competitieloze weken hervat S.V. ’t Harde zaterdag de competitie met de topper tegen concurrent WZC Wapenveld.



De Wapenvelders staan tweede met drie punten voorsprong op de groenwitten. Na een wisselvallige eerste periode is WZC de laatste maanden beter op stoom gekomen. De laatste nederlaag dateert van eind november toen er met 1-0 van koploper ’s-Heerenbroek werd verloren. De zes duels daarna werden gewonnen. Hierdoor is WZC nog in de race om de tweede periode, al is men daarin afhankelijk van ’s-Heerenbroek.



Bij ’t Harde ligt de focus op het veroveren van de tweede plek, om vanuit daar wellicht nog verder naar boven te kijken. Vooralsnog lijkt het gat van negen punten met de koppositie onoverbrugbaar, maar met tien wedstrijden te gaan kan er nog veel gebeuren. Eerst maar het belangrijke duel met WZC; komen beide ploegen op gelijke hoogte met elkaar of worden de groenwitten op zes punten achterstand gezet?

Eerder dit seizoen won ’t Harde met 4-2 in Wapenveld. Inmiddels presteert WZC wat stabieler en is men uitgegroeid tot de meest scorende ploeg van de competitie. Aan de groenwitten de uitdaging om de aanvallende kwaliteiten van WZC in toom te houden. Bij winst houdt ’t Harde uitzicht op een mooi competitieslot. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Schoonhoven.