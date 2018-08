‘t Harde start Veluwecup met verlies tegen Oene

Met nog een ruime handvol aan afwezigen is ’t Harde gisteren de voorbereiding in wedstrijdverband gestart op de VeluweCup. In de basis starten nieuwkomers Mycha van Rossum en Paul Dobben en mocht de Sander Tichelaar zijn goede voorbereiding een vervolg geven met zijn eerste basisplaats van het seizoen.

Tegenstander Oene had in de beginfase van het duel duidelijk het betere van het spel. Met veel dynamiek op het middenveld en snelheid in de aanval nam de ploeg in de 18e minuut terecht een voorsprong door spits Schaap.

Halverwege de eerste helft kreeg ’t Harde iets meer kleur en zag een mooie aanval via Van Rossum en Quinten Turubassa van dichtbij net gemist worden door Kevin van Renselaar. Laatstgenoemde was er ook dichtbij na goed doorgaan over rechts van Bram van de Worp.

Na de rust veel wijzigingen bij Oene en bij ’t Harde alleen Menno van ’t Hul voor Wesley Huenestein. ’t Harde kreeg meer het initiatief en de wedstrijd was meer in evenwicht. Schietkansen kwamen er voor Van Renselaar, Turubassa en de ingevallen Youri van Boven, maar de mooiste was er voor de diep gelopen Dobben. Zijn keuze om de bal in de korte hoek te koppen miste net het doel.

In de 81e minuut kon Oene de 2-0 maken na een onoplettendheid van Matthijs Engeltjes. Aanvaller Schaap schoot in twee instantie de bal langs de verdienstelijk keepende Marc van de Streek. Vlak voor tijd kreeg Engeltjes na goed inschuiven nog een schietkans op de aansluitingstreffer, maar zijn poging ging net over.

A.s. dinsdag speelt ’t Harde haar tweede wedstrijd in de VeluweCup, tegenstander is competitiegenoot Noord Veluwe Boys. De wedstrijd in Elburg vangt aan om 19.30 uur.