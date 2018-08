Jeugdig ‘t Harde ruim langs Noord Veluwe Boys

De tweede wedstrijd in de voorbereiding heeft een 5-1 zege opgeleverd voor de ploeg van trainer Egbert Kragt. Met veel jonge spelers werd in de tweede helft ruim afstand genomen van de ploeg uit Hattemerbroek.

In de eerste helft was Youri van Boven verantwoordelijk voor de productie van de groen-witten. Uit een rebound wist de behendige buitenspeler met omhaal de 1-0 tegen de touwen te werken. Niet veel later rondde hij een voorzet van Sander Tichelaar beheerst af.

’t Harde had de score verder kunnen doen laten opvoeren maar raakte onder andere paal (Bram van de Worp) en lat (Kevin van Renselaar). Uit een vloeiende aanval over links bracht Henrico Leusink andermaal Van Renselaar instelling maar zijn kopbal ging rakelings over.

Tien minuten voor rust een kleine opleving van NVB, die met goed combinatiespel spits Winter in stelling bracht, die doelman Richard van de Streek kansloos liet.

Na de rust ging het tempo bij ’t Harde omhoog en dat leidde er uiteindelijk toe dat NVB moest capituleren. De 3-1 kwam met het nodige geluk tot stand toen Wesley van de Roest zijn als voorzet bedoelde schot via de handen van de doelman in het doel zag ploffen.

Hoogtepunt van de wedstrijd was de 4-1. Waarbij de bal via doelman van de Streek, via Mycha van Rossum de bal bij Pascal van Hulsteijn liet belandden. De pass van Van Hulsteijn op de buitenkant, naar de debuterende Stefan Marsman was op maat. De voorzet van Marsman strak en perfect op de instormende Jelle van ’t Hul, die de doelman volslagen kansloos liet.

Het slotakkoord was er voor Van Hulsteijn. Hij zette met een strafschop, na een overtreding op Jelle van ’t Hul, de 5-1 op het scorebord. Zaterdag wacht de DSV in de laatste wedstrijd om de VeluweCup. De wedstrijd in Elburg vangt aan om 16.45 uur.