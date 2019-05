Onder prachtige omstandigheden heeft ’t Harde in een redelijk eenzijdige wedstrijd de nacompetitie veiliggesteld. Door de nederlaag van SEH bij Elspeet en de eigen 2-0 overwinning op Vierhouten, is ’t Harde zeker van de tweede plaats en neemt het de periode over van de bijna zekere kampioen Zeewolde.

Al vroeg in de wedstrijd had ’t Harde de score kunnen openen. Bram van de Worp kopte vanuit de tweede lijn een voorzet van Stefan Marsman op de paal. In het vervolg van de eerste helft was ’t Harde dreigend, maar niet echt gevaarlijk.

In de 27e minuut rondde Quinten Turubassa een prachtige Hardenese aanval af. De vrijgespeelde Wesley van de Roest bediende Jelle van ’t Hul met een prachtige steekpass. Van ’t Hul legde de bal keurig breed op de meegelopen Turubassa, die met een schuiver de 0-1 langs doelman Visch plaatste.

’t Harde probeerde voor rust de wedstrijd in het slot te gooien en was met Marsman en Melvin Boender dichtbij de 0-2. De kopbal van Boender miste net de kracht, de voorzet van Youri van Boven met buitenkantje rechts was prachtig.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Vierhouten gokkend op een uitbraak en ’t Harde combinerend op het stroeve veld op zoek naar kansen en doelpunten. Ruim een kwartier voor tijd ontsnapte ’t Harde aan strafschop, toen de ingevallen Sam van Norel iets te druistig het duel aan ging. Scheidsrechter Smit zag er geen kwaad in.

Uiteindelijk was het Stefan Marsman die het vonnis voltrok voor Vierhouten. Een vrije trap van Ten Brink werd compleet gemist door doelman Visch en het was voor Marsman een koud kunstje om de bal in het lege doel te plaatsen, 0-2.

In de slotfase waren er nog mogelijkheden voor de ingevallen Lawrence Visch en Bram van de Worp. De scherpte in de afwerking ontbrak echter, waardoor de 0-2 op het scorebord bleef staan. ’t Harde speelt volgende week de laatste wedstrijd in de reguliere competitie, thuis tegen VEVO. De wedstrijd op sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Weuring.