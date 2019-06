Tot een klein kwartier voor tijd mocht ’t Harde hopen op een hernieuwde kennismaking met de derde klasse, maar helaas dacht tegenstander DVOV daar anders over en voltrok met twee treffers in de slotfase het vonnis over de groen-witte brigade.

Voor de rust had ’t Harde het betere van het spel, maar waren de kansen redelijk gelijk verdeeld. De uitblinkende Henry Schipper hield een paar keer fabelachtig zijn doel schoon na inzetten van DVOV.

Aan de andere kant was Terence ten Brink gevaarlijk met een vrije trap en kon de vrijgespeelde Stefan Marsman niet voldoende kracht meegeven aan zijn schot van dichtbij. Grootste kans aan de kan van ’t Harde was er voor Quinten Turubassa. Zijn inzet in een 1-tegen-1 werd gekeerd door de doelman van DVOV.

Na de rust nam het initiatief van ’t Harde wat af. De ploeg werd slordiger in balbezit en wist eigenlijk nauwelijks kansen af te dwingen. Uiteindelijk werd na een vlotte aanval Terence ten Brink gelanceerd over de rechterkant, maar de routinier besloot te haastig te schieten in plaats van door te lopen naar de keeper.

DVOV werd dreigender in de omschakeling. Uiteindelijk resulteerde balverlies op de helft van DVOV tot een counter van de ploeg uit Velp. Dwars door de as werd het niet goed gepositioneerde centrum verrast en kon ook Schipper niet meer voorkomen dat de bal in het doel verdween.

’t Harde probeerde met het inbrengen van Lawrence Visch nog de gelijkmaker te forceren, maar kreeg uiteindelijk vijf minuten voor tijd de genadeklap toen DVOV over de linkerkant door kwam en de 2-0 eindstand op het scorebord zette.