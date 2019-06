Als we de statistieken en reacties op Strava zien dan mogen we spreken van een geslaagde eerste Pinksterloop. In de hardloopapp waren bij de deelnemers mooie tijden en beschrijvingen van de loop terug te lezen. Een aantal van de 300 lopers wist zelf een PR te lopen op de 5 of 10 kilometer afstand.

De Pinksterloop is een initiatief van Atletiekvereniging De Gemzen en Business Club N.V. Patrick Visch van de Business Club N.V. vertelt. “Het idee voor een sportactiviteit in de regio was er al een poosje. Vanuit De Gemzen reageerde men positief om een loop in ’t Harde te organiseren, die was er nog niet. De A. Vogeltuinen zijn voor de lopers uit de buurt bekend terrein. Er wordt door de Loopgroep Elburg vaak getraind in deze bossen. We hebben onze plannen aan de Stichting Geldersch Landschap en Biohorma voorgelegd. Zij vonden het prima als we dit zouden oppakken. We zijn erg blij dat zij hier in mee wilden denken. Vooraf hoopten we op zo’n 200 hardlopers die deze route zouden afleggen, het zijn er iets meer geworden.”

In totaal zijn er 300 lopers gestart én gefinisht. Een aantal van hen vloog door de bossen en wisten met een scherpe tijd te finishen. Veel anderen wisten ook van de omgeving te genieten.

“Er is een 5 kilometer parcours uitgezet wat door de bossen van Landgoed Zwaluwenburg loopt en uitmondt in een finish in de A. Vogeltuinen. Een prachtige route op een unieke plek. De 10 kilometer lopers hebben deze route twee maal afgelegd.” Hermine van ’t Hul van De Gemzen kijkt tevreden terug op de wedstijd.

De bedoeling is dat het een terugkerende loop wordt. “We gaan snel in gesprek met de betrokkenen om te evalueren en de mogelijkheden voor een terugkerende activiteit te bespreken. De samenwerking tussen de vele vrijwilligers liep erg prettig. Daarnaast waren veel bedrijven bereid mee te werken aan deze loop door sponsoring in natura. Dit smaakt naar meer.” Sluit van ’t Hul af.