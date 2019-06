Voor de vierde keer zal S.V. ’t Harde een Beachvolleybal en Beachvoetvolley toernooi organiseren en wel van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 juli 2019 op de Singel. Het zand waarop gespeeld gaat worden is gesponsord door Heicom en Bakker Transport – Bestrating. Hier zijn wij als organisatie heel blij mee!

Inmiddels hebben zich al een aantal teams ingeschreven voor zowel het beachvoetvolleybal- als het beachvolleybaltoernooi, maar er kan natuurlijk nog meer bij! Dit evenement is voor zowel leden als niet-leden van S.V. ’t Harde, dus trommel al je vrienden, familie en kennissen op om samen een mooi event neer te zetten.

Een sportief beach-evenement met als afsluiting een feestavond georganiseerd door Kokki’s viert de zomer. De beachvelden op de Singel zijn de afgelopen jaren, sportief gezien, een groot succes. Ook voor de toeschouwers was het geweldig om in het zonnetje te genieten van de sporters. Opnieuw hopen wij op veel inschrijvingen, mooi ‘strand’ weer en veel toeschouwers. Dit jaar wordt er ook een markt georganiseerd door de Supportersvereniging “Groen Wit”. Deze markt zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli, rondom de Singel.

Beachvoetvolley, meer dan voetbal alleen. Beachvoetvolley is een uitdagende activiteit voor voetballers. Beachvoetvolley is beachvolleybal, waarbij de bal niet met de handen en armen wordt gespeeld, maar op de voetbalmanier. Dus met de voet, knieën, schouders, borst en hoofd. De telling en andere regels zijn hetzelfde als bij beachvolleybal. Een team 16+ speelt met 3 spelers in het veld en 12 t/m 15 speelt met 4 spelers in het veld.

Beachvolleybal, ook wel strandvolleybal is een variant van de zaalsport volleybal. Bij ons speel je met 4 spelers in het veld.

Aanmelden met een team:

Beachvoetvolleybal: Bij de 16+ mag een team bestaan uit maximaal 5 spelers (inclusief 2 wissels) en bij 12 t/m 15 jaar mag een team bestaan uit maximaal 6 spelers (inclusief 2 wissels)

Beachvolleybal: Een team mag bestaan uit maximaal 6 spelers (inclusief 2 wissels). Dit geldt voor alle leeftijden.

Je kan je opgeven door een e-mail te sturen aan: beachvoetvolley@svtharde.nl o.v.v. Beachvoetvolley of Beachvolley. Hierin vermeld je de teamnaam, de namen van de spelers, wie de teamcaptain is en het e-mailadres van de teamcaptain. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,=. De sluitingsdatum voor het inschrijven is 27 juni 2019.

Kokki’s viert de zomer

Zaterdagavond 6 juli 2019 gaan een 9 tal Nederlandse artiesten er weer een prachtig feest van maken met de derde editie van Kokki’s viert de zomer! Kaarten á € 6,= zijn via www.kokkiscafe.nl te verkrijgen.