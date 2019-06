Vrijdagavond 21 juni organiseert de supportersvereniging “Groen-Wit” weer een bingoavond in het clubhuis van de plaatselijke voetbalvereniging SV ‘t Harde. Deze avond worden er 25 rondes bingo gedraaid, waarvan 5 hoofdrondes.

Het totale prijzengeld is ruim €1400,-

Er is een superhoofdronde van € 270,00 tevens zijn er 2 hoofdronde´s van € 120,00 en € 100,00.Dan zijn er nog twee tussenronde´s van € 70,00 en € 50,00. Elke avond beginnen wij echter met een gratis ronde van € 100,00. Er is éénmaal gratis koffie of fris en tevens worden er tijdens de bingo koude en warme hapjes geserveerd. De kosten voor deelname zijn: 3 dubbel spelen voor € 18,- of 6 dubbel spelen voor € 25,-Daarmee zijn wij de goedkoopste uit de regio.

U bent van harte welkom om mee te spelen. De kantine is open om 18.30 uur, terwijl wij starten met de bingo om 19.30 uur. Ook is er deze keer weer een gratis verloting met mooie prijzen.

Clubhuis SV ’t Harde bovenweg 8 in ’t Harde. Voor inlichtingen kunt u bellen met: 06-54654146