’t Harde verdedigend door de ondergrens

In een waar fouten festival is S.V. ’t Harde met 6-4 ten onder gegaan tegen naaste concurrent Kampen. ’t Harde vloog nog wel uit de startblokken, want binnen vier minuten scoorde Henk Elskamp op aangeven van Quinten Turubassa de 0-1 met een schot stijf in de kruising. Binnen enkele minuten lag de 1-1 in het netje na geknoei in de Hardenese verdediging. Slordig uitverdedigen van Jordy Huenestein en een weifelend optreden van doelman van de Streek boden de spits van Kampen een niet te missen kans.

In de tiende minuut mocht Terence ten Brink aanleggen voor een vrije trap op 20 meter van de het doel. De specialist krulde de bal met veel precisie in de korte hoek buiten het bereik van de doelman, 1-2. ’t Harde leek afstand te willen nemen en kreeg via Turubassa een uitgelezen kans, maar zijn schot na terugleggen van Bram van de Worp ging over het Kamper doel.

Het duurde tot de 25e minuut toen Kampen vanuit het niets op gelijke hoogte kwam. Een voorzet leek een eenvoudige prooi voor doelman van de Streek, maar de jongen doelman tastte mis. De bal werd simpel opgepikt en de stand was weer gelijk, 2-2. Kampen kreeg zelfs de 3-2 op een presenteer blaadje. Wesley van de Roest schoot een voorzet van rechts in de korte hoek achter de kansloze doelman.

Voor ’t Harde zaak om op zoek te gaan naar de gelijkmaker, echter zorgde geklungel achterin weer voor een nieuwe tegenslag. Slechte passing gevolgd door halfslachtig het duel aangaan leidde tot een aanval over rechts. De aanval leek afgeslagen te worden maar een tussen liggende bal werd door een overtreding van Melvin Boender gecorrigeerd. Tot afgrijzen van ’t Harde oordeelde scheidsrechter Vos dat de overtreding in het strafschopgebied was. De strafschop werd onberispelijk binnen geschoten.

In de rust wisselde trainer Kragt en bracht de niet geheel fitte doelman Schipper om meer sturing te geven aan de defensie. ’t Harde hield het initiatief, maar bleef beducht voor de counters van Kampen. Het duurde tot halverwege de tweede helft voordat eindelijk de aansluitingstreffer viel. Turubassa stond aan het eind van een aanval door de as via Ten Brink en Arnoud Kamerbeek. De geplaatste bal van de jongeling zorgde voor de 4-3.

Aangespoord door de meegereisde supporters ging ’t Harde op zoek naar de 4-4. De ploeg moest echter weer door eigen fouten een tegenslag verwerken. Waar een diepe bal een simpele prooi leek te zijn voor de uitkomende Schipper, kopte Van de Roest de bal knalhard terug op zijn keeper. De doelman hield de bal in een reflex met de hand tegen en kon na het fluitsignaal van Vos met rood vertrekken. De net ingevallen Jelle van ’t Hul nam zijn plaats in onder de lat.

De krachten bij Kampen vloeiden naar mate de wedstrijd vorderde compleet weg. De ploeg hield zich op de been door het maken van de nodige overtredingen. Zo ook in de 75e minuut toen Ten Brink weer mocht aanleggen voor een vrije trap. Net als voor rust was de Kamper doelman kansloos op zijn inzet en kwam het tiental Hardenezen op 4-4.

Vanaf de aftrap greep Kampen direct weer de voorsprong. Een aanval over rechts werd niet goed verwerkt door ’t Harde en weer kon de ploeg in de achtervolging. Jelle van ’t Hul stond zijn mannetje in de goal en bediende na een goede redding met een prachtige trap Elskamp in de diepte. De rappe buitenspeler kapte in de zestien meter prima zijn man uit en werd vervolgens aangetikt. Vos wees direct naar de strafschopstip. Terence ten Brink kon aanleggen voor zijn derde treffer van de dag, maar zag zijn inzet uitstekend gestopt worden door de Kamper doelman.

In de slotfase probeerde ’t Harde alsnog de gelijkmaker te forceren. Een kopbal van Dinand Dekker schampte de paal en een gevaarlijke hoekschoppen brachten net niet de gewenste goal. In de allerlaatste minuut probeerde ten Brink een bal binnen te houden na aan afgeslagen vrije bal. De losse bal werd opgepikt door Kampen en de ploeg bracht in de omschakeling de genadeklap aan ’t Harde, 6-4.

Een nederlaag voor de groen witten waar nog lang over nagepraat zal worden. De tegentreffers vallen te gemakkelijk om echt een vuist te kunnen maken in de vierde klasse. Met in ogenschouw genomen dat volgende week de meest scorende ploeg, koploper Zalk, op bezoek komt, betekent dit werk aan de winkel voor ’t Harde.