’t Harde verliest eerste thuiswedstrijd van V.V. Kampen

’t Harde startte de wedstrijd in vergelijk met de laatste wedstrijd tegen Wilsum (2-2 gelijkspel) zonder de geschorste Terence ten Brink en de zieke Henrico Leusink. Zij werden vervangen door Wesley van de Roest en Arnoud Kamerbeek.

Na een korte aftastende fase in de wedstijd was het Kampen dat brutaal de leiding nam in de wedstrijd. Een afvallende bal werd op de helft van ’t Harde goed opgepikt. Het schot dat volgde leek houdbaar voor doelman Schipper, maar verdween via de handen van de keeper over de doellijn, 0-1.

’t Harde moest op weg naar de gelijkmaker en leek daar in te slagen. Een aanval over rechts via Michiel Vlijm leidde tot een voorzet op Henk Elskamp die de bal van dichtbij niet goed verwerkte en in kansrijke positie naast schoot. Kampen leek niet van slag en counterde niet veel later naar de 0-2. Via de linkerkant belandde bal bij de naar binnengelopen buitenspeler. Het schot leek wederom houdbaar, maar verdween onder Schipper door in het doel.

Het duurde tot een kwartier voor rust voordat ’t Harde grip kreeg op de Kampenaren. Waar Kamerbeek eerst een vrije schotkans naast schoot, wist hij even later op aangeven van aanvoerder Bram van de Worp de bal met links langs de keeper te plaatsen, 1-2. ’t Harde zette door en een prima lange bal van Welsey van de Roest werd vrij aangenomen in de zestien meter door Henk Elskamp. De spits rondde de 1-tegen-1 beheerst af met een schuiver in de verre hoek.

Voor rust lukte het ’t Harde zelfs om de op voorsprong te komen. Jelle van ’t Hul startte een rush over de rechterkant. Zijn voorzet werd van dichtbij in twee instanties langs de keeper van Kampen gewerkt door Bram van de Worp, 3-2.

’t Harde kon na de rust niet het niveau van het laatste kwartier van de eerste helft handhaven. De passes werden weer slordig en Kampen rook dat er wat te halen viel. Twintig minuten na rust trok Kampen de stand gelijk. Vanaf de rechterkant werd een vrije trap ingedraaid en door afwachtend optreden van keeper en verdedigers kon de bal vanuit een scrimmage voor het doel worden ingetikt.

Vijf minuten later kreeg ’t Harde het deksel op de neus na wederom slordig balverlies kon de linksbuiten van Kampen vrij aangespeeld worden in de zestienmeter van de groen witten. Diens inzet was onhoudbaar voor Schipper en de wedstrijd stond weer op zijn kop, 3-4.

Met Peter de Valk in de ploeg ging ’t Harde met drie spitsen voorop opnieuw opzoek naar de gelijkmaker. Echter kwam de ploeg niet. Vanuit een standaardsituatie was Van de Worp nog het dichtstbij een treffer. De vrije bal werd met een prachtige redding uit de kruising getikt door de Kamper doelman. Aan de andere kant voorkwam Schipper dat de wedstrijd definitief op slot ging. De doelmand reageerde adequaat op 1-tegen-1 situatie.

In het restant werd verder niet gescoord en derhalve gingen de punten mee naar Kampen. Nog geen driepunter voor ’t Harde, waar de ploeg naarstig naar opzoek is. Volgende week mag de ploeg van trainer Kragt op bezoek naar de Noord Veluwe Boys in Hattemerbroek. De wedstrijd vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rigterink.