Een volstrekt onnodig verlies thuis tegen ’s Heerenbroek zorgde ervoor dat ’t Harde niet langer zonder nederlaag is in de 4e klasse D. Het enige doelpunt viel vroeg in de tweede helft, maar ’t Harde was aanvallend niet bij machte om de achterstand nog om te buigen in een punt of meer.

Voor rust had ’t Harde de grootste kansen. Aanvallen over de rechterflank werden leidden tot bijna niet te missen kansen voor onder andere Terence ten Brink.

De aanvaller had de pech dat hij na een fraaie actie de onder kant van de lat raakte, maar had bij een andere mogelijkheid te veel mededogen met de tegenstander, door niet de bal kiezelhard tegen de touwen te knallen.

Na de rust daalde het niveau van de wedstrijd. Ging ’t Harde in het baltempo omlaag en meer lopen met de bal. De passing werd onnauwkeurig en slordig balverlies van Menno van ’t Hul leidde uiteindelijk een counter in die in twee instanties van dichtbij werd afgerond, 0-1.

’t Harde was nog een keer dichtbij de gelijkmaker, maar kenmerkend voor de dag was het dat juist een eigen speler de inzet van Jelle van ’t Hul uit de doelmond werkte van ’s Heerenbroek. In de slotfase onderscheidde doelman Henry Schipper zich nog een paar keer door goede reddingen, waardoor ’t Harde in de wedstrijd bleef.

Na een kleine vijf minuten blessuretijd floot scheidsrechter Pot voor het einde van de wedstrijd en was de eerste nederlaag een feit. ’t Harde kan zich volgende week voor eigen publiek revancheren. Tegenstander is Reaal Dronten, de wedstrijd vangt aan om 14.30 uur.