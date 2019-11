Al jarenlang waren de verouderde dug-outs op de velden 2, 3 en 4 de supportersvereniging een doorn in het oog. Met het vernieuwen van het kunstgrasveld is de tijd gekomen om de daad bij het woord te voegen. Vandaag zijn op het kunstgrasveld de nieuwe dug-outs geplaatst. De dug-outs zijn identiek aan die op het hoofdveld.



In de wintermaanden zullen de oude stenen dug-outs op veld 3 worden gesloopt. In de tussentijd worden de oude dug-outs van het kunstgrasveld gerenoveerd en voorzien van dezelfde kuipstoeltjes als in de andere dug-outs. Deze worden dan langs veld 3 geplaatst. In het seizoen 2020-2021 proberen we ook de dug-outs van veld 4 te vervangen.

Dat het vervangen van de dug-outs een flinke investering is, mag duidelijk zijn. Dit jaar gebruiken we de opbrengst van de Grote Club Actie voor een deel van deze kosten. We hopen met elkaar weer op een goede opbrengst.