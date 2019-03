Op het kunstgras van veld twee pakte ’t Harde haar vierde competitie overwinning op rij in het kalenderjaar 2019. Tegenstander EZC ’84 bood dapper tegenstand, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen de koploper van de vierde klasse C.

’t Harde, dat met redelijk veel afwezigen aan de wedstrijd startte, kende een moeilijke eerste helft. De harde wind en de toch wat beperkte afmetingen van het kunstgrasveld kwamen het spel van de groen-witten niet ten goede.

Bram van de Worp verdiende een strafschop, nadat hij binnen de zestienmeter van achteren werd aangetikt, maar kreeg deze niet. Niet veel later was het dezelfde Van de Worp die over links doorbrak, de bal langs de keeper voorgaf, maar er was geen speler van ’t Harde scherp genoeg om de bal in het doel te tikken.

Na de rust speelde ’t Harde meer van de wind af en dat kwam de druk op het doel van de Epenaren ten goede. In de 50e minuut werd een door Wesley van de Roest ingebrachte vrije bal niet goed verwerkt door de doelman van EZC ’84 en was Mycha van Rossum er als de kippen bij om de bal van dichtbij in de goal te werken, 0-1.

Amper vijf minuten later schoot de goed ingevallen O19-1-speler, Stefan Marsman de 2-0 binnen. Marsman werd door Van de Worp vrijgespeeld in het strafschopgebied en zijn geplaatste inzet verdween via de handen van de keeper in het doel.

EZC probeerde in de omschakeling, dankzij de slordigheden in het spel van ’t Harde, de aansluitingstreffer te maken, maar doelman Henry Schipper wist voor het tweede duel op rij de nul te houden.

’t Harde kreeg in de slotfase zelf nog een uitgelezen mogelijkheid om de score verder op te voeren. Dariusz Szubert werd onderuitgegleden in het strafschopgebied, maar Wesley van de Roest zag zijn niet al te goed geplaatste strafschop gestopt worden. Bij het geven van de strafschop werd een speler van EZC na aanmerkingen op de leiding van het veld gestuurd.

In het vervolg van de wedstrijd bleef ’t Harde eenvoudig overeind tegen de tien van EZC. Wederom belangrijke punten voor ’t Harde in de strijd voor de bovenste plek. Volgende week wacht de ‘kraker’ in de competitie als ’t Harde een uitwedstrijd speelt tegen nummer twee Zeewolde. De wedstrijd in Zeewolde vangt aan om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter R. van Gelder.