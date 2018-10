‘t Harde wint van Reaal Dronten

Onder typerende weersomstandigheden wist ’t Harde voor de tweede keer op rij een competitiewedstrijd thuis te winnen. Vaak scheen de zon en soms regende het. ’t Harde liet het stugge Reaal tot twee keer toe terugkomen in de wedstrijd, om het duel in de absolute slotfase door een kopbal van Paul Dobben definitief in het slot te gooien.

In het eerste half uur van de wedstrijd waren er weinig grote kansen te bespeuren op het hoofdveld van Sportpark Schenk. De ban werd gebroken toen Bram van de Worp een aanval opzette met Menno van ’t Hul. Van ’t Hul bracht Van de Worp met steekpass in stelling aan de linkerkant van het strafschopgebied. Het diagonale schot van de aanvoerder van ’t Harde was onhoudbaar voor de keeper van Reaal, 1-0.

Reaal kreeg een uitgelezen mogelijkheid om de stand op 1-1 te zetten, maar Mycha van Rossum wist met een prima blocktackle te voorkomen dat de gelijkmaker op het scorebord kwam.

Kort voor rust verdubbelde ’t Harde de voorsprong. Youri van Boven kreeg ietwat gelukkig de bal mee richting het strafgebied van Reaal. De spits, die plaats innam van de geschorste Jelle van ’t Hul, punterde de bal leep onder de uitgekomen keeper door en vierde zodoende zijn eerste competitiedoelpunt voor S.V. ’t Harde, 2-0.

’t Harde kon niet lang genieten van de ruime voorsprong. Een fout van Van Rossum achterin zorgde ervoor dat spits Mol er vandoor kon. Randje zestien werd de rappe aanvaller nauwelijks aangevallen en kon hij vrij uithalen en doelman Henry Schipper in de korte kansloos laten, 2-1.

Na de rust kreeg ’t Harde meer het initiatief, al was daar in de beginfase van de tweede helft nog weinig van te merken. Reaal was voornamelijk gevaarlijk vanaf de linker kant. Het was Schipper die uitstekend reageerde op een kopbal van dichtbij na een voorzet vanaf de linker kant.

Zoals gememoreerd kreeg ’t Harde meer en meer de overhand op het leeg gespeelde Reaal. In de 70e minuut viel uiteindelijk de 3-1. Een goed schot van Terence ten Brink kon door de keeper van Reaal nog gekeerd worden, maar de lastige rebound werd via de onderkant van de lat binnen geschoten door Van de Worp. Niet veel later kon Ten Brink de wedstrijd in het slot gooien. Na een prachtige aanname, besloot de aanvaller met een heerlijk stiftje over de doelman, maar zeilde de inzet net langs de verkeerde kant van de kruising.

In de 86e minuut, toen de wedstrijd gespeeld leek, kreeg Reaal nieuwe hoop. Na goed doorzetten over de rechterkant speelde de bonkige spits Van der Zande zich vrij voor de keeper. Met een schuiver in de verre hoek wist hij Schipper te verschalken, 3-2. Het ontbeerde Reaal echter aan de kracht om nog een keer aan te kunnen zetten.

In de blessuretijd bediende Ten Brink, vanuit een hoekschop, de bal op maat aan de tussen vier tegenstanders staande Paul Dobben. De invaller kopte met kracht en precisie de bal tegendraads de hoek en bracht hiermee de bevrijdende 4-2 op het scorebord, wat tevens de eindstand was.

Een fijne driepunter voor ’t Harde, die met de overwinning naar een gedeelde tweede plaats zijn gestegen. Volgende week wacht ’t Harde de lastige uitwedstrijd tegen SEH. Beide ploegen zijn slechts door één doelpunt gescheiden in het nog prille seizoen. Voor ’t Harde betekent dit een weerzien met oud-S.V. ’t Harde speler Hermen de Jager. De wedstrijd in Heerde vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Avci.