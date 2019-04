Bij voetbalvereniging S.V. ‘t Harde worden jouw voetbaldagen in de zomervakantie waanzinnig leuk. Samen met Clubvoetbaldagen laten we jou 3 dagen voelen hoe het is om een Braziliaanse prof te zijn. Met speciale oefeningen gaan we proberen om van jou een echte ‘sambaspeler’ te maken. Zo kom je erachter waarom deze spelers nou zo goed zijn… De voetbaldagen zijn 28, 29 en 30 augustus 2019 op sportpark Schenk in ’t Harde.

Alle (voetbal)vrienden zijn welkom bij dit voetbalkamp

Iedereen (lid of geen lid van SV ‘t Harde) van 6 t/m 13 jaar kan aan dit bijzondere 3-daagse voetbalkamp meedoen. Je kunt dus al je vrienden uit de buurt of van school meenemen. Elke avond slaap je gewoon weer thuis.

Samenwerken maakt sterker

De allernieuwste oefeningen worden gebruikt om jou als voetballer te prikkelen. Maar ook de spelvormen zijn ontzettend belangrijk, want hier draait het om samenwerken. Zo ga je drie dagen met je voetbalvrienden aan de slag binnen en buiten de lijnen en groei je echt naar elkaar toe. Zo heb je maximaal plezier en ga je met z’n allen in de ‘samba’ over het veld. Gaaf toch?

3 dagen genieten van voetbal en fun

Bij Clubvoetbaldagen is plezier het allerbelangrijkste! Naast de training (4 uur per dag) maken we er echt een Braziliaanse voetbalfeest van. Lekker met z’n allen lunchen in de kantine en daarna toffe animatie. Er zijn zoveel prijzen te winnen, op en naast het veld, je pakt er vast wel eentje mee!

Snelle Kanjer Actie

Voor alle snelle inschrijvers is er een te gekke actie. Naam + rugnummer (t.w.v. €12,50) worden namelijk kosteloos gedrukt op je shirt. Zo heeft iedere voetballer zijn unieke voetbalshirt!

Lees hier alles over de voetbaldagen.

https://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-svtharde/

Inschrijving geopend

S.V. ‘t Harde organiseert dit drie daagse voetbalfeest voor alle voetballers van 6 t/m 13 jaar uit de regio, iedereen kan dus meedoen! Schrijf je alleen of met je teamgenoten in via https://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-svtharde/ want VOL is VOL! De inschrijving is reeds geopend.