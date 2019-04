Op zaterdag 8 juni kunnen hardlopers genieten van de prachtige A. Vogeltuinen en Landgoed Zwaluwenburg in ’t Harde. Hier wordt namelijk de eerste Pinksterloop georganiseerd. “Samen met Atletiekvereniging De Gemzen hebben we een mooie route kunnen uitzetten waardoor hardlopers aan een 5 of 10 kilometer wedstrijd kunnen meedoen.” Zegt Marcel van ’t Hul, voorzitter van Business Club N.V.

De club organiseert doorgaans activiteiten voor ondernemers en spreekt nu een breder publiek aan. Van ’t Hul: “We werken graag samen met partijen om mooie activiteiten op te zetten. Door de samenwerking met De Gemzen hebben we de mogelijkheden om een sportieve activiteit voor een grote groep mensen op te zetten.”

Er lijkt redelijk wat animo voor de wedstrijd te zijn. “Vanuit de Loopgroep Elburg doen we graag mee aan deze wedstrijd. We trainen veel in en rond de A. Vogeltuinen.” Zegt Hermine van ’t Hul. Inderdaad, de vrouw van… “Daarnaast is de wedstrijd onderdeel van een serie jubileumlopen van De Gemzen. We verwachten veel deelnemers uit de gemeente Elburg. Er is een mooie route uitgezet door misschien wel de mooiste omgeving in onze regio.”

Liefhebbers van hardlopen kunnen zich aanmelden via de websites van de Business Club N.V., De Gemzen of via inschrijven.nl. De lopers starten om 11.00 uur bij de A. Vogeltuinen aan de Eperweg in ’t Harde. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Patrick Visch via 06-1244 8821 of patrick@businessclubnv.nl

