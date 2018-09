Twente Plat zaterdag 13 oktober in MFC ‘t Harde

De vakantieperiode ligt alweer achter ons en ondertussen is de R alweer een aantal weken in de maand. Dat betekend de hoogste tijd voor de start van een nieuw en lang theater -en toneelseizoen. Ook MFC Aperloo is klaar voor een nieuwe en spannende periode boordevol prachtige activiteiten, waar het publiek kan genieten van een heerlijke avond uit. MFC Aperloo komt dit seizoen al meteen goed op stoom. Want Zaterdag 13 Oktober staat in het teken van de Twentse humor. Dan komt namelijk het succesvolle gezelschap Twente Plat naar `t Harde voor een heerlijke avond Twentse humor op z`n best.

Lachen is gezond zegt het spreekwoord en die wijsheid brengt Twente Plat al jarenlang in praktijk. Met keigoede conferences en prachtige liedjes verkreeg het gezelschap naam en faam op de Oost- Nederlandse podia. Met een avondvullend programma houdt de groep de bezoekers op het puntje van de stoel. Want de Twentse humor staat niet voor niets bekend als de leukste streekhumor van ons land. De avondvullende voorstellingen van Twente Plat hebben daarbij ook nog eens een grote grapdichtheid. En dat betekend: heerlijk lachen de hele avond lang. En of het nou Mans Oet Twente is die verhaalt over zijn avonturen in Den Haag of dat het nou Aaltje en Trijntje zijn die weer de nodige problemen met hun “kerels” hebben: de Twentse humor zorgt altijd weer voor nieuwe lachsalvo`s. Ook op muzikaal gebied staan de twee mannen en twee vrouwen van Twente Plat hun mannetje. Ze beheersen alle vier diverse instrumenten tot in de perfectie. De heerlijke liedjes in het programma worden dan ook allemaal live begeleidt. Daarom staat een ding zeker vast: wie zin heeft in een oergezellig en onvergetelijk avondje uit is bij Twente Plat aan het goede adres.

Zaterdag 13 Oktober komt Twente Plat naar MFC Aperloo, Stadsweg 27, `t Harde, telefoon 0525 651764. De entreekaarten voor deze onvergetelijke avond uit zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal. Telefonisch reserveren kan ook. Bel dan met De Reserveerlijn onder telefoonnummer 074 3841718 en Uw kaarten liggen op de avond zelf voor U klaar aan de kassa. Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 12,50 per persoon. Haast U met de aankoop van Uw kaartjes want de belangstelling is groot.