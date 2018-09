Kars Schepers completeert trainersstaf onderbouw S.V. ’t Harde

Met ingang van deze week is Kars Schepers toegevoegd aan de trainersstaf voor de onderbouw (jo8 tm jo11/12).

Kars is een man met ongelofelijk veel ervaring als trainer. Hij was 5 jaar hoofdtrainer bij OWIOS en is in het bezit van het hoogste trainersdiploma voor amateurtrainers. Kars heeft in zijn rijke carrière als trainer ongeveer alles gedaan maar zijn hart ligt toch echt bij de ‘kleintjes’. Vele jeugdspelers op de Veluwe heeft hij de beginselen van het voetbalspelletje bij gebracht, ook bij de S.V. ’t Harde heeft hij reeds een verleden. Zelf herinnert Kars zich de kleine Dinand Dekker nog erg goed. Toen al een speler met veel potentie.

Het aantrekken van Kars past in het beleid van de club. We willen eigen spelers klaarstomen voor ons vlaggenschip en een goede basis is hierin essentieel. Zo snel mogelijk baas worden over de bal en ook fysiek en mentaal de nodige stappen maken zijn zaken die Kars (en de rest van de staf) hoog in het vaandel draagt. Structuur is hierin zeer belangrijk.

Met René van ’t Goor, Arie Paauwe en Kars Schepers beschikken we over een staf waar we absoluut trots op mogen zijn. Deze heren zijn, naast het verzorgen van de trainingen, ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze (jonge) jeugdtrainers en dat vinden we ook een zeer belangrijke ontwikkeling. Jongens en meisjes die het leuk vinden trainingen te geven aan onze kleinste jeugd hebben het recht op een goede begeleiding.

Bent u benieuwd hoe de trainingen eruit zien? Kom gerust eens kijken, er wordt getraind op maandag (1645-1900 uur)en woensdag (1545-1900 uur).

We wensen Kars succes maar vooral ook heel veel plezier.