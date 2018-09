S.V. ’t Harde start competitie thuis tegen EFC ’58 uit Ermelo

Na een wisselvallige voorbereiding start de S.V. ’t Harde zaterdag aanstaande de competitie met een thuis wedstrijd tegen EFC’58.

Tijdens de voorbereiding moest de technische staf het verlies van ruim 30 goals zien te compenseren omdat Henk Elskamp naar VSCO vertrok en Dinand Dekker stopte met selectie voetbal. Helaas bleek, tijdens de voorbereiding, ook Kevin van Renselaar (nog) geen optie waardoor het puzzelen werd voor de trainers.

Het scoren van doelpunten bleek inderdaad het grootste probleem van de ploeg van Egbert Kragt tijdens de voorbereiding. De vele blessures, van dragende spelers, hielpen ook niet mee om te werken naar een vaste basisformatie. Gelukkig was de generale repetitie wel prima. Afgelopen zaterdag werd 3e klasser VIOS uit Vaassen knap met 0-2 verslagen door 2 doelpunten van Alwin Zieleman, vorig jaar nog rechtsback bij het 2e.

De resultaten van EFC waren zeer redelijk te noemen in het bekertoernooi. Batavia was nog met 2-4 te sterk maar uit tegen Kampen, vorig jaar een angstgegner van ’t Harde, werd knap met 1-2 gewonnen en het sterke Swift ’64 werd op een verdienstelijk 1-1 gelijkspel gehouden.

Vorig seizoen eindigden de Ermeloërs, net als ’t Harde, op de 5e plek in de 4e klasse en dat was ronduit teleurstellend te noemen. Vooral de achterstand op OVC, Zeewolde en Fortissimo was veel te groot om ook maar ergens aanspraak op te kunnen maken.

S.V. ’t Harde en EFC hebben in de recente historie (deze eeuw) menigmaal de degens gekruist op ons eigen Sportpark Schenk:

28-02-15 (3-0) Michael Jeensma, Arnold Visch, Kevin van Renselaar

14-12-13 (0-2) Joey Schuur, Paul van Prehn

06-03-10 (3-0) Edwin van Egteren 2, Terence ten Brink

27-09-08 (3-1) Wilco in ’t Veld, Michael Jeensma, Arno Leusink, e.d.

23-02-08 (1-2) Koendert Rook, Segun Obaigbe, Robert vd Wal

31-03-07 (0-1) Segun Obaigbe

15-10-05 (1-0) Arnoud Kamerbeek

11-09-04 (2-1) Bert van Minnen, Gert-Jan Piksen, Segun Obaigbe

Weetjes:

– S.V. ‘t Harde en EFC speelden deze eeuw nooit gelijk op Sportpark Schenk,

5x winst S.V. ’t Harde, 3x EFC.

– De laatste 2x dat S.V. ’t Harde thuis van EFC won, promoveerden de groenwitten

– S.V. ‘t Harde en EFC wordt voor het eerst op 4e klasse niveau gespeeld

– EFC spits Segun Obaigbe was vaak een ware plaag voor de verdedigers van S.V. ‘t Harde

– Routinier Arnoud Kamerbeek bijna 13 jaar geleden de wedstrijd al eens besliste

We zijn benieuwd hoe de groenwitte brigade uit de startblokken zal komen. Wordt het een vliegende start of moet men gelijk al in de achtervolging? De ploeg kan uw steun goed gebruiken!

De wedstrijd op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur.