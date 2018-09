Kampioenen van de Hokseberg 2017-2018

’T HARDE |zaterdag 15 september sloot Zwem- en Polo Club “de Hokseberg” seizoen 2017-2018 knallend af met de afsluiting van het kampeerweekend: “Expeditie Hokseberg”, een familie-BBQ en de huldiging van de kampioenen van seizoen 2017-2018.

Merel van Gelder behaalde de Seconden Bokaal voor de jeugd met een verbetering op haar PR’s van 1:56.03. Henk Jan Nagelholt won de Seconden Bokaal voor de Masters met 0:44,17 aan verbetering op zijn Persoonlijke records!

Declan Drost wist zijn titel als Clubkampioen te behouden.

Declan deed afgelopen seizoen mee aan de Gelderse B kampioenschappen en behaalde daar een zilveren Medaille! Samen met zijn inzet tijdens de wedstrijden, trainingen en acties maakt dat Declan de clubkampioen is van 2017-2018!

Het bestuur kijkt terug op een spectaculair seizoen, een tweede plaats in het klassement van de Regio Meerkamp en een stijging van drie plaatsen in het klassement van de Regionale 3de klasse van de Nationale Zwemcompetitie. Daarnaast wisten alle zwemmers bij elkaar hun oude tijden met meer dan 16 minuten te verbeteren. Vorig seizoen was deze verbetering ruim 7 minuten.

Dit seizoen stonden, na een jaar van afwezigheid, weer vijf zwemmers aan de startblokken van de Gelderse B kampioenschappen om de Hokseberg te vertegenwoordigen.

Vol trots kijkt het bestuur terug op deze resultaten, natuurlijk smaken deze successen naar meer en hopen we deze stijgende lijn dit seizoen verder te laten stijgen.

Het nieuwe zwemseizoen laat niet lang op zich wachten, dinsdag 18 september starten de trainingen van het nieuwe seizoen weer. Met de door de club geregelde touringcar reizen we komend winterseizoen weer naar Hattem. In Zwembad de Marke zitten we deze winter wel weer warm, maar natuurlijk niet droog! Ook zin om te zwemmen en aan je gezondheid of conditie te werken?

Kijk op onze site: www.dehokseberg.nl/trainingstijden voor meer informatie!