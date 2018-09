Winst S.V. ‘t Harde in oefenwedstrijd tegen VIOS Vaassen

De bekerwedstrijd tegen Wilsum ging niet door in verband met het overlijden van erelid Willem van Dieren van Wilsum.

Onze wedstrijdsecretaris wist nog een oefenwedstrijd te regelen tegen 3e klasser VIOS Vaassen.

Aan de groen witte zijde waren er velen afwezig door blessures en andere activiteiten.

De trainer wist ondanks de personele problemen nog een prima team het veld in te sturen. Het begin was dan ook voortvarend. Via een prima aanval over 3 schijven wist Alwin Zieleman na 4 minuten de 0-1 de touwen in te jagen.

Na een kwartier werd Matthijs Engeltjes vrijgespeeld voor het doel van VIOS, maar helaas ging de bal over de doellat.

Daarna kreeg VIOS wat meer veldoverwicht, maar echt gevaarlijk werd het niet voor de doel van Marc van de Streek. Zowel de keeper als het centrale verdedigingsduo Van Rossum en Van Norel wisten menig aanval van VIOS in de kiem te smoren.

Na rust ging S.V. ‘t Harde op jacht naar de 0-2. Helaas wist Alwin Zieleman 2 grote kansen niet te verzilveren. Maar 3 maal is nog altijd scheepsrecht, na een kwartier in de 2e helft weet Alwin Zieleman na een goed lopende aanval de 0-2 te maken.

Er volgen nog vele mooie aanvallen van de Hardenezen, maar de trekker werd niet meer overgehaald.

Een goede generale voor de eerste competitie wedstrijd aankomende zaterdag thuis tegen EFC ’58.