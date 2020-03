Op zondag 19 april is het precies 75 jaar geleden dat Elburg bevrijd werd.

Zaterdag 18 april zal de dag zijn waarop de bevrijding gevierd wordt in de gemeente Elburg. Er zal een optocht van een militaire colonne plaatsvinden door alle kernen. Zodra de optocht is aangekomen in 1 van deze kernen, zal deze plaats centraal staan met activiteiten.

‘t Harde is een samenwerking gestart tussen de Ondernemersvereniging en de Oranjevereniging om deze dag te voorzien van leuke activiteiten.

Beide verenigingen hebben het initiatief om deze dag te starten met een ontbijt voor de veteranen die woonachtig zijn in ‘t Harde.

Deze mensen hebben inmiddels een brief ontvangen via de gemeente Elburg. In deze brief is een verzoek tot opgave vóór 28 februari 2020.

De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Graag willen wij op deze manier nogmaals een oproep doen aan de aangeschreven veteranen om zich hierbij aan te sluiten. Het gaat hierbij om een gezellig samenzijn en samen herinneringen / ervaringen uit te wisselen. Aarzel niet en sluit aan bij dit ontbijt en meld je aan.

Aanmelden is wenselijk, zodat wij vooraf weten hoeveel mensen er komen.

Met enthousiasme zien wij uw aanmelding tegemoet!