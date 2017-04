Veerkracht beloond met een punt in Teuge

In een enerverende wedstrijd heeft ’t Harde een punt overgehouden aan het duel tegen Teuge. De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong en wist na een vroege gelijkmaker na rust van Kevin van Renselaar na een uur een 3-1 voorsprong te nemen. In het laatste kwartier van de wedstrijd werd een offensief van ’t Harde beloond na wederom een doelpunt van Van Renselaar en scoorde jongeling Henrico Leusink zijn eerste doelpunt in het eerste elftal na een vlammend schot van 20 meter.

In de eerste helft liet Teuge zien dat het aardig kon voetballen. De ploeg combineert makkelijk, maar vind verdedigen niet zo interessant. ’t Harde kon in de beginfase niet optimaal van de geboden ruimte profiteren. De ploeg van trainer Kooistra leek na een half uur op voorsprong te komen nadat Melvin Boender van dichtbij doel trof. Scheidsrechter Reijnen zag tot verbazing van de Hardenezen een glijpartij aan voor een overtreding en keurde de treffer af.

Vlak voor rust combineerde Teuge uitstekend over linkerkant. De afgemeten voorzet werd van dichtbij binnen geschoten, 0-1. Binnen één minuut na de rust bediende Bram van de Worp na een prima actie de volledig vrijstaande Kevin van Renselaar, die met het hoofd de doelman van Teuge kansloos liet, 1-1.

Na een uur spelen ontsnapte ’t Harde miraculeus aan een achterstand. Na een geweldige scrimmage ging de bal via het hoofd van de op de doellijn staande Van de Worp tegen de binnenkant van de paal, werd ingebracht en nogmaals op de paal geschoten voordat de bal uiteindelijk weggewerkt kon worden.

Teuge putte moed uit de grote kans en wist de ploeg van trainer Kooistra toch op achterstand te zetten. Een aanval over rechterkant werd voorgezet en omdat doelman Visch aan de grond genageld leek was het voor de ingelopen aanvaller van Teuge een koud kunstje om de bal van dichtbij binnen te koppen, 2-1. Twee minuten later werd het zelfs 3-1 voor de andere ‘groen-witten’ na weer een aanval over de vleugels.

’t Harde leek rijp voor de slacht, maar kwam ruim tien minuten voor tijd plots terug in de wedstrijd. Een slim genomen vrije bal door Arnoud Kamerbeek werd op waarde geschat door spits van Renselaar. Hij zette zijn lichaam tussen de bal en de verdediger in het strafschopgebied en poeierde van dichtbij de aansluitingstreffer binnen, 3-2.

Aan de hand van de uitstekend spelende Jordy Huenestein werd een slotoffensief ingezet. Met veel passie werd er gevochten voor een punt en de beloning was daar zeven minuten voor tijd. De ingevallen Henrico Leusink zette een prima aanval op met van Renselaar en Leusink besloot van 20 meter vol uit te halen. Zijn schot knalde hoog in het doel binnen achter de doelman van Teuge en een heerlijke ontlading volgde, 3-3.

In de absolute slotfase gingen beide ploegen nog voor de winst. Wat resulteerde in veel ruimte op het middenveld en veel omschakelmomenten. Uiteindelijk wisten beide ploegen niet meer te scoren en bleef de 3-3 stand op het scorebord staan.

Door de overwinning van Oene, maar het verlies van Olympia en VEVO blijft de strijd tegen het spelen van nacompetitie ongekend spannend. Het programma van volgende week is om die reden extra beladen als ’t Harde thuis Oene ontvangt en Olympia tegen VEVO speelt. De wedstrijd van S.V. ’t Harde begint op Sportpark Schenk om 15.00 uur.

Scoreverloop: 42e 1-0 Teuge, 46e 1-1 Kevin van Renselaar, 65e 2-1 Teuge, 67e 3-1 Teuge, 79e 3-2 Kevin van Renselaar, 83e 3-3 Henrico Leusink

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Michiel Vlijm, Wesley Huenestein, Jordy Huenestein, Arjan van Putten (60e Menno van ‘t Hul); Arnoud Kamerbeek, Bram van de Worp, Melvin Boender; Kevin van Renselaar, Henk Elskamp, Terence ten Brink © (68e Henrico Leusink).