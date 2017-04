Voorbeschouwing van S.V. ’t Harde – VV Oene.

Het einde van het seizoen nadert, S.V. ’t Harde heeft nog vijf duels te spelen. In de komende twee wedstrijden tegen concurrenten Oene en VEVO moeten de groenwitten afstand zien te nemen van de p/d-plekken.

’t Harde behaalde in de laatste drie duels slechts één punt. De Hardenezen staan nu op een benauwde negende plek met 27 punten. Het puntje dat afgelopen zaterdag werd gepakt bij Teuge bracht wel wat winstgevoelens naar boven. Een 3-1 achterstand werd door een goed collectief in de laatste twintig minuten omgezet in een 3-3 eindstand. Een resultaat dat vertrouwen geeft voor deze cruciale weken.

Oene, de tegenstander van aanstaande zaterdag, is aan een sterke reeks bezig. Lange tijd leek men geen uitzicht te hebben op het ontlopen van de nacompetitie. Maar liefst vijf overwinningen op rij bieden echter weer volop perspectief. Oene staat bovenaan in de derde periode en is opgeklommen naar een tiende plek. ‘t Harde staat er nog wel twee punten boven, maar speelde ook een wedstrijd meer.

Kunnen de groenwitten eindelijk weer een overwinning bijschrijven? Om niet verder in de problemen te raken zou elk ander resultaat teleurstellend zijn. Eerder dit seizoen won ’t Harde in Oene met 0-1. Het duel zaterdag op Sportpark Schenk begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Hogeweide.