Verlaten plaats ongeval zebrapad ‘t Harde

Dinsdagavond 15 januari werd rond 19.20 uur een voetgangster aangereden, terwijl zij met haar fiets aan de hand een zebrapad aan de Eperweg in ’t Harde overstak. Haar fiets werd beschadigd en ook liep de voetgangster letsel op. Zij kan zich niet herinneren wat er precies gebeurd is.

Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie. Als jij weet wie dit gedaan heeft of je hebt dit gedaan horen we ook graag van je. Wij willen namelijk graag weten wie er betrokken was bij deze aanrijding!