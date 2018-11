Verzekert S.V. ’t Harde zich zaterdag al van de nacompetitie?

Met nog een wedstrijd te spelen in de eerste periode staan S.V. ’t Harde en Zeewolde samen bovenaan. Met een gelijk doelsaldo van +9 kunnen beide ploegen zeggen dat ze het winnen van de periodetitel in eigen handen hebben. Zeewolde heeft een minimaal voordeel omdat het meer doelpunten heeft gemaakt. Voor ’t Harde is de opdracht duidelijk: winnen bij EZC ’84 en zorgen dat dit met een doelpunt meer gebeurt dan Zeewolde, dat in Uddel tegen Prins Bernhard speelt.

Winst van een periodetitel zou heel mooi zijn, maar voor de groenwitten telt natuurlijk ook gewoon de ranglijst. De koppositie kan gepakt worden, en de concurrentie moet op afstand blijven. Op drie punten afstand staat WZC Wapenveld derde. In theorie zouden ook zij nog de eerste periode kunnen pakken. ’t Harde moet zelf zien af te rekenen met EZC ’84 uit Epe. De Epenaren hebben het moeilijk en staan laatste met één punt uit de eerste zeven duels.

Bij ’t Harde is het vertrouwen onverminderd groot na vijf overwinningen op rij. Na moeilijke jaren en ook een moeizame start van deze competitie zou een periodetitel een mooie opsteker zijn voor de ploeg van trainer Egbert Kragt. Op basis van de ranglijst mag ’t Harde zich niet laten verrassen door EZC, maar dan moet men met deze kans op een succesje wel geconcentreerd het eigen spel blijven spelen. De Hardenezen zullen zich in Epe gesteund voelen door een flinke aanhang. Hopelijk geeft dat een extra boost richting een mooi resultaat. Het duel op het J.B. Sportpark begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Endeman.