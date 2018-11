De Maestro’s grijpen de zege in Epe

In een week waar S.V. ’t Harde stilstaat bij het overlijden van erelid Aalt Leusink, heeft de groen witte brigade wederom beslag gelegd op de drie punten in een competitiewedstrijd. In de kop staat de term maestro’s, want dit was kenmerkend voor Aalt als je hem tegenkwam op ons mooie Sportpark. Helaas bleek de zege van de Maestro’s niet genoeg voor de winst in de eerste periode, omdat concurrent Zeewolde een klinkende 1-5 zege wist te boeken bij Prins Bernhard.

’t Harde, gesteund door vele Tifosi van onze vereniging, opende de wedstrijd aardig tegen EZC ’84, die zelf vanaf het begin duidelijk liet merken niet de verdedigende stellingen te willen verlaten. Via de zijkanten werd getracht om openingen te zoeken voor het doel van de Epenaren. Echter werd de trekker nooit echt overgehaald. Kansen waren er voor Youri van Boven en Bram van de Worp, maar matig afwerken, maar ook de lat voorkwamen succes.

In de 20e minuut kwam EZC volledig tegen de verhouding op voorsprong. Een hoekschop werd strak ingedraaid vanaf de linkerkant van het veld en de inzet van dichtbij met hoofd knalde via doelman Henry Schipper in het dak van het doel.

Nog voor rust kwam ’t Harde op gelijke hoogte. Quinten Turubassa speelde Van Boven vrij op de rand van de zestien. Zijn inzet leek gekeerd te worden door de keeper, maar caramboleerde uiteindelijk in het doel, 1-1.

Na de rust ging ’t Harde op zoek naar de overwinning en dat in de wetenschap dat Zeewolde op voorsprong stond in Uddel. De ploeg creëerde meerdere mogelijkheden, waarvan de grootste voor Van de Worp was. Zijn gehaaste inzet verdween echter hoog over het doel. Toch wist ’t Harde de voorsprong te nemen. Een overtreding op Van Boven werd bestraft met een strafschop, die feilloos binnengeschoten werd door Terence ten Brink, 1-2.

’t Harde probeerde door te drukken en dat lukte een kwartier voor tijd. Een vlammend schot van Van de Worp in de korte bovenhoek zorgde voor de 1-3 en ’t Harde kreeg nieuwe hoop op een periodetitel. Echter wist EZC bij de tweede keer dat ze echt gevaarlijk werden de marge naar één treffer terug te brengen, door een lage schuiver in de korte hoek.

In het resterende gedeelte van de wedstrijd was het belang van de drie punten voor ’t Harde belangrijker dan het proberen verder uit lopen op EZC. De zege werd professioneel uitgespeeld en met de drie punten en de nederlaag van concurrent WZC Wapenveld, is het gat tussen de koplopers ’t Harde en Zeewolde op de nummer drie nu zes punten.

Volgende week staat in een rechtstreeks duel tussen ’t Harde en Zeewolde de koppositie op het spel. De wedstrijd op ons Sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter S. Vos. We hopen hierbij op weer zo’n geweldige steun als vandaag van onze supporters!