Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus gaat ook de grootste vlooienmarkt van de Veluwe op Hemelvaartsdag op en rondom het sportpark van de SV ’t Harde niet door. Het is voor de organisatie niet mogelijk om een dergelijk groot evenement te verplaatsen naar later in het jaar. Alle standhouders die al standgeld hadden overgemaakt krijgen dit uiteraard zo snel mogelijk weer teruggestort. Hopelijk zijn zij in 2021 opnieuw van de partij. Aanmelden voor de markt van 2021 die op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 zal worden gehouden kan vanaf 21 mei.