Voorbeschouwing S.V. ‘t Harde – DSV

Met nog drie competitiewedstrijden te gaan nadert de ontknoping in de Derde Klasse C. Zaterdag nemen S.V. ’t Harde en DSV ’61 het tegen elkaar op. Voor beide ploegen een belangrijk duel om verschillende redenen.

DSV staat met 44 punten op een derde plek. Voor de Doornspijkers is het doel om die plek te behouden, want dan is nacompetitievoetbal gegarandeerd. De enige concurrent voor de derde plek is ESC, dat een punt minder heeft. DSV kan zich dus geen misstap veroorloven. Na de winterstop verloren de Doornspijker alleen uit bij ESC en koploper SVI, beide keren met 1-0.

’t Harde heeft het een stuk moeilijker en moet snel punten pakken om handhaving veilig te stellen. De huidige elfde plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitievoetbal. Het puntje vorige week tegen concurrent VEVO schoot niet veel op. De achterstand op nummer tien Hatto-Heim is een punt. Op drie punten afstand staan VEVO en Oene. Er zijn veel scenario’s te bedenken, maar het lijkt er op dat de groenwitten nog minimaal zes punten nodig hebben, al blijft het dan afhankelijk van de concurrentie.

In de derby tegen DSV zijn de verschillen op het veld meestal klein, maar de Doornspijkers trokken de laatste jaren vaak aan het langste eind. Een derbywinst op eigen veld zou een enorme boost geven richting directe handhaving. Steun de Hardenezen zaterdag op Sportpark Schenk. Het duel begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Gerrevink.