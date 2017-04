Zwemclub zoekt zwemliefhebbers!

We gaan we weer van start! Zwemclub de Hokseberg gaat vanaf 9 mei weer van start met de trainingen in ons eigen zwembad De Hokseberg op ’t Harde.

Net als voorgaande jaren is er weer de mogelijkheid om voor zwemliefhebbers, die geen lid zijn van onze club, mee te zwemmen bij onze trainingen tijdens het gehele zomerseizoen. Kortom alle ruimte om in goed gezelschap banen te zwemmen zonder obstakels en slalom. Je kunt werken aan je conditie, je hele lichaam is in beweging en het is vriendelijk voor je gewrichten. Dus: zwemmen is de ideale manier om in beweging te komen!

Even wat praktische informatie:

Iedereen onder de 12 jaar kan voor 35 euro elke woensdag van 18:00 – 19:00 uur onder begeleiding van een trainer zwemmen. Kinderen van 12 tot 18 jaar krijgen op dinsdag en vrijdag training van 19:30 -20:30 uur. Volwassenen zwemmen zelfstandig op dinsdag en donderdag avond van 19:30 tot 20:30 uur, beiden voor 40 euro voor het gehele zomerseizoen, die tot 15 september doorloopt. Let op: in de vakantie trainen we lekker door maar wel op aangepaste momenten en tijden.

De complete informatie en het inschrijfformulier is te vinden op www.dehokseberg.nl/zomerzwemmen