Voorbeschouwing SEH – S.V. ‘t Harde

Zaterdag reist S.V. ’t Harde af naar Heerde voor de wedstrijd tegen SEH. Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, kan het duel op basis van de ranglijst als topper betiteld kan worden. Beide ploegen behaalden tien punten uit de eerste vijf duels en delen daarmee de tweede plek, samen met Prins Bernhard.

SEH was vorig seizoen net als ’t Harde een van de degradanten in de Vierde Klasse C. Waar de groenwitten net de nacompetitie misliepen, verliep het seizoen voor de Heerdenaren nog teleurstellender met een tiende plaats. De eerste vijf wedstrijden van deze competitie lijken de opmaat voor een hogere notering. SEH scoorde tot dusver relatief weinig met zes doelpunten. Daar tegenover heeft men de minst gepasseerde defensie met drie tegentreffers. De opvallendste uitslag was de 1-3 overwinning bij de huidige koploper Zeewolde.

’t Harde is met drie overwinningen op rij aan een mooie serie bezig. Na de moeizame start moet de huidige tweede plek veel vertrouwen geven voor het vervolg van de competitie. Met de kleine onderlinge verschillen moeten de Hardenezen het echter elke week laten zien om bovenin mee te blijven doen. Belangrijker nog dan de tweede plek voor zowel SEH als ‘t Harde is dat de achterstand van twee punten op het goed draaiende Zeewolde niet verder oploopt.

De afgelopen twee jaar verloor ’t Harde bij SEH, dus de ploeg van trainer Egbert Kragt zal gewaarschuwd zijn. Het duel op Sportpark De Eeuwlanden in Heerde begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Avci.