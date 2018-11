Overtuigende zege S.V. ‘t Harde op SEH

De krachtsverhoudingen waren duidelijk op Sportpark de Eeuwlanden in Heerde. Nummer twee ’t Harde liet met ruime cijfers zien dat het de baas was op het veld tegen de nummer drie SEH en verstevigde daarmee haar plaatste bij de bovenste plekken in de competitie.

’t Harde begon uitstekend aan de wedstrijd en maakte dankbaar gebruik van de vele ruimte die SEH bood. Binnen twee minuten hadden Quinten Turubassa op aangeven van Youri van Boven en Bram van de Worp na een goede actie van Terence ten Brink de score moeten openen, maar keeper en lat stonden een voorsprong in de weg.

Na een kleine tien minuten kreeg SEH vanuit het een ingooi plots een mogelijkheid maar het schot van rechtsbuiten Logtenberg miste kracht en kon eenvoudig gevangen worden door Henry Schipper. ’t Harde bleef domineren en kreeg mogelijkheden met Turubassa, Ten Brink en Van de Worp, maar effectief werd ploeg van trainer Kragt niet.

Op slag van rust kreeg SEH via Veldhuis nog een grote mogelijkheid. Zijn slalom eindigde voorbij Sam van Norel, maar de afwerking ging in het zijnet. Niet veel later leek ’t Harde op voorsprong te komen. Alwin Zieleman werd perfect gelanceerd over de rechterkant en poeierde de bal in de korte hoek. De grensrechter van SEH annuleerde de treffer echter wegens vermeend buitenspel.

Na rust paste trainer Diender van SEH zijn formatie aan, waardoor er voor ’t Harde nog meer ruimte kwam om vooral via de zijkanten te kunnen opbouwen. Nadat SEH wat kleine speldenprikjes probeerde uit te delen nam ’t Harde weer het initiatief. Ten Brink werd in kansrijke positie weer afgevlagd en Zieleman prikte een bal net langs de verkeerde kant van de paal.

De ban werd uiteindelijk in de 64e minuut gebroken. Een hoekschop genomen door Ten Brink werd ingekopt door Van de Worp en van dichtbij met het hoofd slim verlengd door Youri van Boven, 0-1. ’t Harde wilde doordrukken en deed dat ook een kleine tien minuten later. Van Boven zette met afgemeten steekbal Zieleman vrij voor de keeper, die vervolgens met zijn rechter de bal perfect in de verre hoek wist plaatsen, 0-2.

’t Harde zat op rozen en Ten Brink beloonde zichzelf nog bijna door vanaf de middenlijn bijna de attent keepende Barneveld te passeren met een lob. Vijf minuten voor tijd was er definitieve beslissing. De net ingevallen Jelle van ’t Hul werd op sneldheid gelanceerd door Van Boven. De aanvaller omspeelde met zijn eerste balcontacten de doelman en tikte simpel de 0-3 binnen.

Youri van Boven kreeg niet veel later zijn verdiende publiekswissel en Paul Dobben nam zijn plaats in. Doordat er achterin geconcentreerd en scherp verdedigd werd er voor de tweede keer dit seizoen de nul gehouden. Een prima overwinning voor S.V. ’t Harde, die volgende week in opnieuw een wedstrijd om de bovenste plekken mag aantreden tegen Prins Bernhard. De wedstrijd in ’t Harde vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechte J. Zagers.