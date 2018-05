Voorbeschouwing ‘t Harde – EZC

S.V. ’t Harde sluit zaterdag de competitie af met een thuiswedstrijd tegen EZC ’84 uit Epe. Voor beide ploegen staat er behalve de eer niets meer op het spel.

EZC is terug te vinden op een bescheiden elfde plek van de ranglijst. Hoewel de Epenaren qua punten beduidend beter presteerden dan de afgelopen twee seizoenen, kon men dit seizoen nooit echt een rol spelen in één van de drie periodes. Wat nu rest is het afsluitende duel tegen ’t Harde, dat eerder dit seizoen met 6-0 in Epe won.

Diverse goede uitslagen ten spijt, gingen het voor de groenwitten na de winterstop te vaak de verkeerde kant op. Deze wisselvalligheid heeft ervoor gezorgd dat ’t Harde ook volgend seizoen in de Vierde Klasse actief is. De nederlaag vorige week tegen Wijthmen nam de laatste hoop weg en was typerend voor het seizoen. Bij vlagen goed voetbal, genoeg kansen om het verschil te maken, maar ook te makkelijk goals geïncasseerd.

Volgend seizoen zal de ploeg meer stabiliteit moeten tonen om aanspraak te kunnen maken op de prijzen. Dat zal S.V. ’t Harde met een gewijzigde groep gaan doen, want zaterdag nemen diverse spelers afscheid. Reden temeer om het seizoen eervol voor eigen publiek af te sluiten. Het duel tegen EZC begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidrechter Maat.

De wedstrijdsponsor van deze wedstrijd is Shell Van de Vegte. De wedstrijdbal wordt aangeboden door Businessclub NV.