Effectief Wijthmen maakt einde aan illusies ‘t Harde

Met een 3-1 nederlaag bij VV Wijthmen kwam er een abrupt einde aan de laatste hoop die ’t Harde had om de nacompetitie te bereiken. De rood-witten bleken dodelijk effectief om te gaan met de kansen die de ploeg kreeg, waar ’t Harde er verdedigend slecht uit zag.

In de eerste helft lag het tempo niet al te hoog, maar was het initiatief duidelijk bij de bezoekers. Waar ’t Harde in de 12e minuut in de omschakeling in een vier tegen vier situatie de kans kreeg om te scoren, leidde slordig balverlies een tegencounter in. De aanval over links belandde in eerste instantie op de paal, maar de rebound was vervolgens eenvoudige prooi om de 1-0 op het scorebord te zetten.

’t Harde dat legio grote kansen kreeg, maar slordig in de afwerking was, of pech had door de paal te raken, kwam in de 40e minuut op gelijke hoogte dankzij Henk Elskamp. Elskamp, vrijgezet door Bram van de Worp, schoof de bal door de benen van de doelman, 1-1. Niet veel later kon Terence ten Brink de 1-2 maken, maar zijn geplaatste bal ging tot verbazing van de Hardenezen langs de verkeerde kant van de paal.

In de slotminuut voor rust kwam Wijthmen wederom over links in de counter voor de goal. De voorzet leek verdedigd kunnen worden, maar de wil om te scoren bij Wijthmen was dermate groot dat de voorzet via hoofd van een verdediger van ’t Harde tegen het hoofd van de naar binnen getrokken buitenspeler kwam en in het net vloog, 2-1.

Na de rust lukt het ’t Harde niet om een echte vuist te maken. Waar het collectief van ’t Harde vorige week de rots in de branding was, gold dit nu voor het collectief van Wijthmen. Zij hielden de as goed dicht en de aanvallen van ’t Harde over de flanken hadden op een grote kopkans na te weinig te weinig overtuiging. Na een kwartier in de tweede helft vergrote Wijthmen haar voorsprong door een hoekschop binnen te werken. Hierbij werd de aanvaller van Wijthmen nauwelijks onder druk gezet.

Door de nederlaag van ’t Harde en de winst van concurrent CSV ’28 kan ’t Harde zich opmaken voor nog een jaar 4e klasse. De wedstrijd thuis tegen EZC zal om des keizersbaard zijn, maar kan ook door de spelers van ’t Harde worden aangegrepen om nog een keer te laten zien waartoe zij in staat kunnen zijn. De wedstrijd vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter H.J. Maat.