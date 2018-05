Voorbeschouwing Wijthmen – S.V. ‘t Harde

Met nog twee competitiewedstrijden te gaan is de opdracht voor S.V. ’t Harde duidelijk. Zes punten pakken en hopen dat concurrent CSV ’28 nog een keer verliest. Aanstaande zaterdag spelen de groenwitten een uitwedstrijd tegen VV Wijthmen.

’t Harde verkleinde de achterstand op CSV vorige week tot drie punten. In een rechtstreeks duel boekte de ploeg van trainer Egbert Kragt een prima 3-1 overwinning. De Zwollenaren mogen nu geen steken meer laten vallen in de resterende duels tegen Kampen en ’s-Heerenbroek. Als ’t Harde en CSV in punten gelijk eindigen, geeft het doelsaldo de doorslag. Dat is nu nog in het voordeel van CSV (+4). Daarom is het voor de Hardenezen niet alleen belangrijk dát er gewonnen tegen Wijthmen en EZC, maar ook met welke cijfers dit gebeurt.

Wijthmen draait een constant seizoen in de middenmoot. Elf overwinningen, elf nederlagen en twee remises hebben de ploeg op een achtste plek gebracht. Dat kan nog veranderen, maar het huidige puntenaantal (35) is voor de club uit het Zwolse buurtschap al wel het hoogste sinds het seizoen 2008/2009. Wijthmen speelt de laatste wedstrijden louter voor de eer en zal zeker de laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnend willen afsluiten.

Het vorige duel tussen ’t Harde en Wijthmen was vlak voor de winterstop. Toen sloten de groenwitten een uitstekende serie af met een 6-1 overwinning. Een uitslag waar ’t Harde nu zeker voor zou tekenen. Of dat realistisch is, moet zaterdag blijken vanaf 14.30 uur op Sportpark de Elshof. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Schalkwijk.