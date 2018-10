Voorbeschouwing WZC – S.V. ‘t Harde

De eerste uitwedstrijd van de competitie brengt S.V. ’t Harde zaterdag in Wapenveld, voor de confrontatie met WZC.

De Wapenvelders degradeerden afgelopen seizoen uit de 3e klasse C via de nacompetitie. Daarin was het Zwolse CSV ’28 met 2-0 te sterk. Na een heel behoorlijke voorbereiding op dit seizoen werd de competitie vorige week gestart met een overwinning. In Uddel won WZC van Prins Bernhard met 0-2. In deze nieuwe 4e klasse C mag verwacht worden dat WZC zich gaat mengen in de strijd om de bovenste plekken.

Die ambitie heeft ’t Harde ook, na een seizoen waarin net naast de nacompetitie werd gegrepen. Hoofdtrainer Egbert Kragt hoopt met zijn team de volgende stap te zetten dit jaar écht mee te doen om de prijzen. Dat zal een flinke uitdaging worden met veel ploegen in deze competitie die aan elkaar gewaagd lijken te zijn. Vorige week draaide de competitiestart op een kleine teleurstelling uit voor de Hardenezen. In het thuisduel met EFC ’58 was er een overwicht, maar werd dat niet in de score uitgedrukt (1-1).

De uitwedstrijd tegen WZC Wapenveld is op voorhand een lastige. Het altijd sfeervolle sportpark Monnikenbos was in het verleden meermaals decor van spannende duels. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen was twee seizoen geleden, in december 2015. Toen deelden WZC en ’t Harde de punten (2-2) in een tumultueus duel. De groenwitten gaan nu voor meer, op jacht naar de eerste competitiezege. De wedstrijd in Wapenveld begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Endeman.