Met de uitwedstrijd tegen WZC Wapenveld staat er voor S.V. ’t Harde wederom een interessant duel op het programma. Op papier een topper, tussen twee ploegen die bovenin willen meedraaien.



WZC kent met tien punten uit vijf duels geen onaardige start, maar de nederlaag van vorige week tegen koploper Dieze West zal vast hard zijn aangekomen. Nadat de Wapenvelders de week ervoor nog met 8-2 van Wilsum wonnen, verloor men nu zelf met maar liefst 7-2 van de Zwollenaren. Voor eigen publiek zullen ‘de Padden’ zaterdag willen tonen dat dat een incident was.



’t Harde kwam door de afgelasting tegen Wijthmen niet in actie en bleef zodoende staan op tien punten uit vier wedstrijden. Samen met VSW en Dieze West behoort ’t Harde nog tot de ongeslagen ploegen. Willen de groenwitten bijblijven en zicht houden op de eerste periodetitel, dan moet er minimaal een gelijkspel uitgesleept worden. Gezien de (doelpuntrijke) uitslagen en de aanvallende intenties van beide ploegen, zal er echter vol op de winst gespeeld worden.



Een belangrijk duel waarin de jonge ploeg van trainer Egbert Kragt zich weer kan meten met een titelkandidaat. De wedstrijd op Sportpark Monnikenbos in Wapenveld begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Siertsema.