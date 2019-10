Op sportpark Monnikenbos werd er een meeslepend voetbalgevecht op de mat gelegd door ’t Harde en het ietwat naïef spelende WZC, met uitploeg die uiteindelijk aan de goede kant van de score stond. Door de2-4 uitoverwinning blijft ’t Harde aangehaakt bij de koplopers in de 4e klasse D.

De start van de wedstrijd was echter niet veel belovend. Na amper 12 seconden lag de 1-0 al achter doelman Henry Schipper. ’t Harde rechtte echter snel de rug en na een slim genomen hoekschop poeierde Terence ten Brink op aangeven van Bram van de Worp de bal in de verre hoek, 1-1.

’t Harde behield in de hierop volgende fase het initiatief wat leidde tot de 1-2 in de 18e minuut. Goed doorzetten van Van de Worp bracht hem in een 1-op-1 met de doelman, die hij kansloos liet met een schuiver. De 1-3 viel niet veel later. Ten Brink bediende spits Lawrence Visch op maat, die koppend eenvoudig doel trof.

Jelle van ’t Hul had de uitgelezen mogelijkheid om de 1-4 op het scorebord te zetten, maar zijn inzet richting het lege doel belandde in het zijnet. Vlak voor rust kon WZC in twee instanties de aansluitingstreffer produceren door van dichtbij in het dak van het doel te schieten, 2-3.

Na de rust golfde het spel op en neer. WZC dacht de gelijkmaker te maken, maar de treffer werd in tegenstelling tot de 2-3 wel geannuleerd door de scheidsrechter vanwege buitenspel.

’t Harde profiteerde steeds meer van de geboden ruimtes door WZC. Een afgeslagen aanval van ’t Harde werd aan de rechterkant van het veld opgepikt door Terence ten Brink. De aanvaller liet zijn directe tegenstander zijn hielen zien en streepte de bal vervolgens laag over de grond in de verre hoek, 2-4.

In de slotfase werd het af en toe hectisch voor het doel van Henry Schipper, maar de keeper en zijn verdediging hielden het doel verder zonder noemenswaardige problemen schoon. Aan de andere kant vergat ’t Harde de wedstrijd definitief in de omschakeling in het slot te gooien.

Al met al zeer welkome punten voor ’t Harde, dat met de inhaalwedstrijd tegen Wijthmen nog te goed, in verliespunten gelijk staat met de koplopers Dieze West en VSW. Volgende week speelt ’t Harde thuis tegen ’s Heerenbroek. De wedstrijd op ’t Harde staat onder leiding van scheidsrechter Pot.