Afgelopen week zijn Edwin Stoel en Wilfred Schenk van Biohorma in het zonnetje gezet. Zij zijn namens Biohorma uit Elburg bij de Business Club N.V. aangesloten, waarmee de club de grens van 200 aangesloten bedrijven passeert. Eerder dit jaar was de Business Club N.V. al ‘te gast’ in de A. Vogeltuinen, waar met 300 lopers de eerste Pinksterloop plaats vond.

“Het is een bijzonder moment voor onze club” zegt Johan van Putten, bestuurslid van de Business Club. “We groeien flink dit jaar en het 200e lidmaatschap is een bijzondere mijlpaal. Biohorma is daarbij een prachtig bedrijf om te verwelkomen in onze club.”

Met Biohorma is er een bedrijf aangesloten uit de kern waar de Business Club is gestart, de gemeente Elburg. “In 2014 zijn we in ’t Harde gestart.” Vertelt Patrick Visch van de Business Club N.V. “in de loop van de tijd zijn er steeds meer bedrijven vanuit de hele Noord-Veluwe aangesloten. We zijn nu dan ook in de hele regio actief.”

De 200 bedrijven welke zijn aangesloten bij de Business Club N.V. verspreiden zich over de regio Noord-Veluwe, van Harderwijk tot Zwolle. “We organiseren naast ons programma ook Academy en Sports activiteiten. Daardoor zijn er veel contactmomenten tussen de ondernemers. Dat is waar de waarde voor onze leden in zit.” Besluit Johan van Putten.

Bedrijven die ook eens kennis willen maken met de club en haar leden zijn welkom om eens langs te komen bij de verschillende activiteiten. 19 november ontmoeten de club en haar leden elkaar bij Thereca in Hattemerbroek. Het programma is terug te vinden op www.businessclubnv.nl