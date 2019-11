Na de mooie uitoverwinning tegen WZC Wapenveld speelt S.V. ’t Harde zaterdag een thuiswedstrijd. Tegenstander is het prima gestarte VV ’s-Heerenbroek.



In de eerste zes wedstrijden behaalde ’s-Heerenbroek elf punten. Alleen de eerste competitiewedstrijd werd verloren door een 5-1 nederlaag bij CSV ‘28. Daarna herstelde men zich met prima uitslagen, waaronder een uitoverwinning bij Zalk en een gelijkspel tegen koploper Dieze West. Vorige week moest ’s-Heerenbroek door een late tegentreffer de punten delen met Reaal Dronten (2-2).



’t Harde bleef ook in haar vijfde duel ongeslagen door een knappe 2-4 overwinning bij het sterk geachte WZC Wapenveld. De achterstand op Dieze West en VSW is daardoor nog steeds drie punten, maar de groenwitten spelen nog een inhaalwedstrijd tegen Wijthmen op 16 november.



Zaterdag staan ook de beide koplopers Dieze West en VSW tegenover elkaar. Voor ’t Harde de kans om in ieder geval op een ploeg in te lopen, maar dan moeten er wel drie punten gepakt worden op het meestal fysiek sterke ’s-Heerenbroek. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pot.