VVD Elburg wint scholierenverkiezingen LFC

De VVD is de grote winnaar van de scholierenverkiezingen op het LFC. Na het tellen van alle stemmen kwam VVD Elburg met virtueel vijf zetels als winnaar uit de bus.

De Stembus van TV Gelderland stond woensdag 7 maart bij het Lambert Franckens College in Elburg. Scholieren discussieerden met de kandidaat-raadsleden en aan het eind van de middag vonden de verkiezingen plaats.

Nadat de VVD vier jaar geleden de verkiezingen op de basisschool in Doornspijk al gewonnen had, was zij deze keer, met de ChristenUnie, met afstand de grootste partij bij de verkiezingen op de middelbare school.

“Wij zijn blij dat we met onze standpunten de jeugd weten aan te spreken. De uitslag geeft vertrouwen voor de komende tijd. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,” aldus Marga Schoots, lijsttrekker VVD Elburg.

Hoewel dit natuurlijk nog niet de echte verkiezingen zijn, is het wel een mooie opsteker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dan gaat het er echt om.

Marga Schoots: “Iedere stem telt, dus laat je stem niet verloren gaan. Stem op een echte lokale partij, met goede contacten in Den Haag. Stem lijst 6 VVD Elburg; Gewoon doen!”