Na enkele maanden geen bingo te hebben gehouden gaan we 17 juli weer van start. Zoals altijd staat op de 3e vrijdag van de maand om 19.30 uur weer de bingo op het programma. Ook deze keer is er weer ruim €1400,- aan prijzengeld te winnen. We draaien deze avond 20 rondes, 5 hoofdrondes en een gratis boemerangronde van €100,-. Ook zullen er deze avond weer 2x warme en 2x koude hapjes geserveerd worden. 6-dubbelspelen kan al voor €25,- en 3-dubbelspelen voor €18,-.

Natuurlijk organiseren we de bingo volgens de geldende corona-maatregelen. Zo dienen alle bezoekers bij binnenkomst hun handen te ontsmetten. Staan alle stoelen op 1,5 meter van elkaar. Binnen zijn er 50 plekken, maar er kan ook buiten op het terras ook gespeeld worden. Hier is voldoende ruimte voor een ieder. De kantine is vanaf 18.00 uur open.

We hopen een ieder (weer) te zien op 17 juli!