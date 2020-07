Het heeft even geduurd, maar de Business Club NV kan weer een bijeenkomst organiseren. Op 14 juli is ‘Aangenaam de zomer in’ het thema, waar de ondernemers uit de regio zich in de watten kunnen laten leggen tijdens een zomerse barbecue.

‘We stonden te popelen om eindelijk weer wat te kunnen organiseren.’ Vertelt Patrick Visch van de Business Club NV. ‘Online bijeenkomsten zijn niks voor ons, dus het was een rustige tijd de afgelopen maanden. Wij willen elkaar in het écht ontmoeten.’

Samen met de dames van Aangenaam Vergaderen wordt dan ook een zomerse barbecue georganiseerd. ‘Maar alleen barbecueën past niet bij onze club. We hebben daarom met enkele ondernemers die tijdens de cornoa-crisis stil zaten iets extra’s neergezet.’

De gasten van deze avond kunnen zich namelijk laten knippen, masseren, opmaken of scheren. ‘Zo bieden we die leden gelijk een mooi plekje om hun kunsten te vertonen’.

De buitenlocatie van Aangenaam Vergaderen in Wezep leent zich perfect voor de bijeenkomst. ‘De dames hebben onlangs hun tweede vestiging geopend op Landgoed Oldhorst. Een prachtige plek waar we ook met de nodige voorzorgsmaatregelen een mooie groep ondernemers bij elkaar kunnen krijgen.’ Besluit Visch.

Ondernemers die deze avond bij willen wonen zijn vanaf 17.30 al welkom aan de Zuiderzeestraatweg 413 in Wezep. Aanmelden kan via de website van de Business Club NV (www.businessclubnv.nl).