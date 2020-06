De voetbalschool van S.V. ’t Harde komt nog vijf keer bij elkaar voor de zomerstop. Wil jij je kind lekker laten bewegen en tegelijkertijd spelenderwijs het voetbal laten ontdekken? Op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kunnen kleuters van 4 tot 6 jaar vrijblijvend kennismaken met de mooie voetbalsport. Hier zijn geen kosten of vast lidmaatschap aan verbonden. Ook zijn voetbalschoenen niet verplicht, sportschoenen voldoen prima.



Voor de eerste keer is aanmelden nodig in verband met de verzekering. Vervolgens kan je kind direct instromen. Meld je aan door te mailen naar info@svtharde.nl. Vragen? Bel of app met Richard Bossenbroek (secretaris), 06-52626119.