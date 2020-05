’T HARDE – Het hertenkamp aan de Munnikenweg in ’t Harde heeft er sinds zaterdag nieuwe inwoners bij: het Hardense Reetje is ‘bevallen’ van twee betonnen reekalfjes. Met deze kunstachtige geboortes vraagt kunstenares Miranda Blaak opnieuw aandacht voor de beperkte beeldende kunst in haar woonplaats.

Blaak doet al ruim twee jaar onderzoek naar de openbare kunst in ’t Harde, omdat het dorp maar één openbaar kunstwerk rijk is (het Hardense Reetje, red.). Met verschillende kunst-initiatieven heeft ze geprobeerd de gemeente Elburg voor zich te winnen, zodat er meer ruimte is voor openbare kunst.

“De gemeente heeft het plan om een openbaar beeldend werk op het centrumplein te plaatsen. Maar zolang het centrumplein nog in aanbouw is, doen ze niets. Aangezien dit om een meerjarenplan gaat, duurt het naar mijn mening te lang”, legt de ambitieuze Blaak bevlogen uit.

Het Hardense Reetje was oorspronkelijk een schenking van de heer Wijers aan de inwoners van ’t Harde. Hij bood het aan uit liefde voor het dorp en uit dankbaarheid voor ondervonden genegenheid.

Blaak voelt zich verantwoordelijk om dit verhaal een vervolg te geven. Daarom heeft ze niet alleen de roedel uitgebreid, maar de afgelopen weken ook onderhoud gepleegd aan het kunstwerk: zo heeft ze het schoongeboend, de oren gerestaureerd en het informatiebordje met goud ingelegde letters voorzien.