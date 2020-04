In deze bijzondere tijd hebben we als bestuur lang gedacht dat dit voetbalseizoen de deuren van ons sportpark gesloten zouden blijven. De besluiten van het kabinet hebben ervoor gezorgd, dat alles nu in een ander perspectief staat. Veel komt in een stroomversnelling en wij doen ons best om onze maatschappelijke plicht uit te voeren.

Trainingen voor kinderen onder de 19 jaar worden opgestart

Eén van de besluiten van het kabinet is om de jeugd onder de 19 jaar weer de mogelijkheid te geven om buiten te kunnen sporten. Natuurlijk gaan we voor onze jeugd, die al tijden ‘opgesloten’ in huis zit, en genoeg heeft van het gamen en/of niksen, weer ruimte bieden om te trainen.

Wedstrijden zijn momenteel niet mogelijk maar dat zal ons er niet van weerhouden om met de jeugd tot en met 12 jaar onderling weer leuke partijen te gaan spelen. Zoals de richtlijnen van het RIVM voorschrijven, trainen we met jeugd van 13 t/m 18 jaar alleen op anderhalve meter afstand.

Onze trainers hebben voor alle groepen, dus ook voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar, leuke oefenvormen bedacht, zodat het niet alleen leuk is om elkaar weer te ontmoeten maar er ook leuke vormen zijn om weer met een bal in de weer te kunnen zijn.

Trainingen voor kinderen die geen lid zijn van onze vereniging

Buiten spelen en bewegen is heel belangrijk voor kinderen. Als voetbalvereniging vinden wij dat ook en daar zijn we dan ook wekelijks druk voor in de weer. Toch zijn er veel kinderen die niet sporten, die niet buiten komen of mogelijkheden hebben om te sporten. Het kan zijn dat je/uw kind een binnensport doet (gym, volleybal etc) en dat de vereniging geen mogelijkheid kan bieden om sport in deze vorm te organiseren. We stellen daarom onze deuren open voor iedereen! Lid of geen lid, jongen of meisje. Je mag bij ons komen sporten/bewegen/plezier maken. Voetbalschoenen zijn niet nodig en je hoeft niet te kunnen voetballen, Tot aan de zomerstop geven we iedere jongere de mogelijkheid om bij ons te komen bewegen. We doen dit zonder daar kosten voor in rekening te brengen. Gratis bewegen en plezier maken, dat kom jij toch ook doen? Onze voetbaltrainingen zijn praktisch gezien pas mogelijk vanaf 4 jaar tot de leeftijd van 18 jaar. Jullie zijn allemaal welkom. Wel willen we graag van tevoren weten dat je/uw kind komt. Geef naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer (ook voor noodgevallen) door via info@svtharde.nl met als onderwerp: aanmelden vrije training. Eventuele vragen kunt u hier ook kwijt.

Zonder aanmelding is het eerst niet mogelijk om mee te trainen. We passen het aantal trainers aan op het aantal aanmeldingen. Daarnaast is het voor verzekeringen nodig dat we weten wie er allemaal bij ons komen sporten. Voor de duidelijkheid kunt u ook het onderstaande aanmeldstrookje meegeven als uw kind naar de training komt (bestaande leden hoeven dit niet te doen).

Voetbalvelden worden opengesteld voor gymlessen basisscholen

Tijdens de bestuursvergadering werd unaniem besloten dat wij meer voor de gemeenschap willen betekenen dan slechts een leuke tijdsbesteding voor de vrije zatedag. Dat is ook de reden geweest, dat wij contact hebben gezocht met de Gemeente Elburg, Stichting Wiel en de basisscholen in ’t Harde. Wij hebben aangegeven dat wij de scholen willen ondersteunen door onze velden beschikbaar te stellen voor het bewegingsonderwijs. Stichting Wiel verzorgt normaal gesproken de gymlessen in het MFC ‘De Aperloo’, maar werd door de richtlijnen gedwongen te verhuizen naar pleinen en veldjes. Door ons aanbod is het nu mogelijk dat zij op een veilige plek, verantwoord gymles kunnen geven. In eerste instantie is ons gebaar met grote dankbaarheid ontvangen en zijn we blij dat we hier iets in kunnen betekenen. We zullen verder in overleg met Stichting Wiel kijken of we wellicht ook voetbaltraining kunnen laten geven door de gediplomeerde trainers van onze vereniging. Samen staan we voor een opgave en samen proberen we deze op te pakken. Voetbalvereniging S.V. ’t Harde draagt graag haar steentje bij!

Wanneer beginnen we met het geven van trainingen?

De trainingen beginnen vanaf 29 april. De trainingstijden worden op een later moment nog via onze sociale media kanalen en andere media gecommuniceerd. Het makkelijkste is om de website van S.V. ’t Harde in de gaten te houden www.svtharde.nl. We willen u vragen om hoogstens met 1 ouder uw kind naar de training te brengen en zo kort mogelijk op het sportpark te blijven. Als u toch even blijft kijken (alleen toegestaan bij kinderen onder de 9 jaar), houd u zich dan aan de anderhalve meter richtlijn. Vanzelfsprekend geldt dat bij ziekteverschijnselen de kinderen niet kunnen deelnemen aan de trainingen. Onze trainers doen er alles aan om de trainingen binnen de protocollen te laten verlopen. Dus: jongen, meisje (tussen de 4 en 19 jaar), onze deuren staan voor jullie open! Jullie komen toch ook lekker bewegen?

Heeft u / heb jij nog vragen met betrekking tot S.V. ’t Harde en de coronacrisis, stel ze via secretaris@svtharde.nl

Sportieve groet,

Bestuur S.V. ’t Harde

Neem onderstaande strook mee en mail deze gegevens voordat je naar de training komt naar info@svtharde.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aanmelding vrije trainingen:

Naam:…………………………………………………………

Geboortedatum:……………………………………..

Adres:…………………………………………………………

(nood)telefoonnummer:………………………….