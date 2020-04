Om tijdens de coronacrisis toch met de ondernemers uit de regio in contact te blijven hebben de Business Club NV en Studio LUSIN de handen ineen geslagen voor een reeks ondernemersvideo’s. Hiermee willen zij de ondernemers een extra mogelijkheid bieden om in beeld te komen. Net als het magazine Insights biedt dit een passend podium voor de leden van de Business Club NV.

Lusine Grigoryan van Studio LUSIN was gelijk enthousiast om dit samen op te pakken. “Ik kan erg geïnspireerd raken van ondernemers. Het is mijn passie om ondernemersverhalen in beeld te brengen. Om op deze manier wat voor elkaar te kunnen betekenen kan alleen maar positief uitpakken.”

In de reeks video’s komen ondernemers aan het woord over ondernemerschap, waar zij met hun bedrijf heen willen en uiteraard ook hoe zij handelen tijdens de huidige omstandigheden.

“Er zijn al een aantal ondernemers die hebben aangegeven graag aan deze video’s mee te werken. We delen deze zoveel mogelijk online om hen de juiste aandacht te kunnen geven.” Besluit Lusine.

De video’s zijn te bekijken via het Youtube kanaal van de Business Club NV. Ondernemers die ook mee willen werken aan een video kunnen vrijblijvend contact opnemen via info@businessclubnv.nl of lusin@lusin.nl