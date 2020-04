In de afgelopen weken is er veel veranderd rondom ons dagelijks leven als gevolg van het Corona virus. Het blijft voor ons allen zoeken naar een juiste balans in deze tijd.

Mede door alle adviezen die gegeven worden vanuit de overheid merken we dat mensen terughoudender zijn geworden met het benaderen van de fysiotherapeut. Zo deelde de overheid onder andere mee dat er alleen fysiotherapie gegeven mag worden op indicatie van de huisarts. Dat is een misverstand. Sinds 2007 mogen cliënten op eigen initiatief de fysiotherapeut benaderen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de fysiotherapeuten van Louwen/Muilwijk, zodat wij de onduidelijkheden kunnen verhelderen.

De terughoudendheid is een logisch gevolg van het niet fysiek mogen behandelen van cliënten.

We staan ook nu nog steeds voor u klaar! Alleen via een andere, passende manier. Zo kunnen we via de telefoon vragen beantwoorden, adviezen geven of persoonlijke oefenschema’s maken.

Zo kunnen we u, ook in deze tijd, antwoorden geven op uw hulpvraag en u helpen!

Heeft u lichamelijke klachten en wilt u hier graag vanaf, bel dan met Fysio- en Ergotherapie Louwen/Muilwijk: 0525-651448.